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В ночь на 17 февраля дороги Краснодара обрабатывали от гололеда 40 спецмашин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-noch-na-17-fevralya-dorogi-krasnodara-obrabatyvali-ot-gololeda-40-spetsmashin
Фото пресс-службы администрации Краснодара

За ночь на дорогах краевой столицы использовали более 290 т песко-соляной смеси. В настоящее время тротуары, остановки и подземные переходы обрабатывают от гололеда 569 сотрудников Мусороуборочной компании.

Аналогичные работы выполняли в ночь на 17 февраля. На дорогах в это время работали 40 комбинированных машин.

По данным синоптиков, днем 17 февраля в Краснодаре пройдет снег. Автовладельцев просят соблюдать ПДД и не выезжать в город на летней резине.

Дорожную ситуацию круглосуточно контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС. В Краснодаре из-за неблагоприятного прогноза погоды действует режим повышенной готовности.

При возникновении ЧС нужно звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Росгидрометцентра, улучшения погоды на Кубани до конца недели не предвидится.

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