Росгидрометцентр: улучшения погоды в Краснодарском крае до конца недели не предвидится

Об этом 16 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам главы Гидрометцентра, ветер, дождь со снегом и минусовая температура сохранятся на юге европейской части России минимум до конца недели.

«По-прежнему на европейской территории России самая сложная погода на юге. В Краснодарском крае, Адыгее, Сочи, Ростовской области и в других регионах сильный дождь, мокрый снег, снег, усиление ветра. Спокойствия там не ожидается до конца недели минимум», — сообщил Роман Вильфанд.

Столбики термометра на юге России в ближайшие дни будут показывать температуру на 3-6 градусов ниже нормы, сообщает ТАСС.

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