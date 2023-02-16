Росгидрометцентр: улучшения погоды в Краснодарском крае до конца недели не предвидится
Общество
16.02.2023 09:19
Об этом 16 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам главы Гидрометцентра, ветер, дождь со снегом и минусовая температура сохранятся на юге европейской части России минимум до конца недели.
«По-прежнему на европейской территории России самая сложная погода на юге. В Краснодарском крае, Адыгее, Сочи, Ростовской области и в других регионах сильный дождь, мокрый снег, снег, усиление ветра. Спокойствия там не ожидается до конца недели минимум», — сообщил Роман Вильфанд.
Столбики термометра на юге России в ближайшие дни будут показывать температуру на 3-6 градусов ниже нормы, сообщает ТАСС.
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