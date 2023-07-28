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В нескольких районах Краснодарского края из-за непогоды поднимется уровень воды в реках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-neskolkih-rajonah-krasnodarskogo-kraya-iz-za-nepogody-podnimetsya-uroven-vody-v-rekah
В нескольких районах Краснодарского края из-за непогоды поднимется уровень воды в реках
Фото пресс-службы администрации Крымского района

В течение суток 28 июля и до конца дня 29 июля в крае местами ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также шквалистое усиление ветра до 23–28 м/с.

В связи с эти на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань — в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском районах и Горячем ключе, а также в реках Черноморского побережья — в Геленджике и Туапсинском районе — ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи, купание запрещено.

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