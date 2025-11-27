В нескольких районах Краснодара 28 ноября временно отключат свет и газ
Общество
27.11.2025 21:59
По данным «ЕДДС Краснодара», отключения запланированы в краевом центре с утра пятницы. Света несколько часов не будет на 35 улицах, газа — на 5.
С 9:00 до 15:00 не будет электричества по адресам:
- улица Аэродромная, 9, 9/1, 13, 17, 19, 21,
- улица Бабушкина, 226, 234, 259, 261, 263, 273,
- улица Бородинская, 149,
- улица Зиповская, 5,
- улица Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2, 2/2, 25, 25/1, 1-65, 218, 220,
- улица Круговая, 4, 22,
- 1-й проезд Пластунский, 2, 4, 6/1, 8, 1-31, 2-40,
- 2-й проезд Пластунский, 4,
- улица Пластунская, 2,
- улица Рылеева, 225, 239, 247-259, 263, 265, 360, 362,
- улица Тюляева, 33, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/а,
- 2-й проезд Севастопольский, 1-3,
- улица Геодезическая, 11-23,
- улица Ивановская, 12-18,
- улица Лучезарная, 12-36,
- улица Мариупольская, 1, 5-11, 6-12, 20-34, 21-37,
- улица Мурманская, 1-20,
- улица Оренбургская, 11, 15-37,
- улица Приазовская, 1-33, 2-34,
- улица Профсоюзная, 1-11, 2-12,
- улица Североморская, 1-20,
- улица Семигорская, 10-24,
- улица Уссурийская, 16-24,
- улица Яснополянская, 34,
- улица Заполярная, 1.
С 9:00 до 17:00 по адресам:
- улица 1-я Линия, 30-48, 32-48, 37-51, 39-51, 50-86, 53-101, 68-86, 89-101, 105-113,
- улица 2-я Линия, 58-60, 64-108, 112-118, 124,
- улица Артиллерийская, 1-17, 2-16, 2, 16, 18, 19, 19-37, 20-38,
- улица Власова, 1-1, 2-36, 3-39,
- улица Северная, 1, 19, 32, 39,
- улица Трубилина, 64-108, 100, 112-118, 124,
- улица Урицкого, 84-104, 107, 109-113, 113-129, 128, 129-137, 143-165, 171, 183-201.
С 8:00 до 17:00 не будет электричества по адресам:
- улица Уральская, 85, 87/2, 126, 126/а, 126/3, 126/5, 128, 134,
- улица Магистральная, 7/1,
- улица Онежская, 35/1.
Уточнить адреса отключения можно по ссылке. А также в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.
Газ будет отключен с 9:00 до 16:00:
- улица Артиллерийская, 250, 260,
- улица Тургенева, 47, 47/1,
- улица Карла Маркса, 52, 54, 56, 58,
- улица Северная, 229,
- проезд Тургенева, 10, 10/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 268-03-04, 04, 104.
Читайте также: в центре Геленджика с 1 декабря на два дня отключат газ.