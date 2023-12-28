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В нескольких поселениях Павловского района подтопило дворы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-neskolkih-poseleniyah-pavlovskogo-rajona-podtopilo-dvory
В нескольких поселениях Павловского района подтопило дворы
Фото t.me/parahinglava

Всего за последние два месяца в районе выпала полугодовая норма осадков, в результате чего почва оказалась перенасыщена влагой.

Придомовые участки подтопило в Северном, Старолеушковском, Новопластуновском и Павловском поселениях.

«Объехал территории, провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для устранения подтоплений привлечены силы МЧС и спасательной службы, специализированная техника.   Обращаюсь к жителям отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Информируйте администрации сельских поселений о проблемных участках для принятия мер», — написал глава Павловского района Роман Парахин в Telegram.

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