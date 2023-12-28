В нескольких поселениях Павловского района подтопило дворы

Всего за последние два месяца в районе выпала полугодовая норма осадков, в результате чего почва оказалась перенасыщена влагой.

Придомовые участки подтопило в Северном, Старолеушковском, Новопластуновском и Павловском поселениях.

«Объехал территории, провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для устранения подтоплений привлечены силы МЧС и спасательной службы, специализированная техника. Обращаюсь к жителям отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Информируйте администрации сельских поселений о проблемных участках для принятия мер», — написал глава Павловского района Роман Парахин в Telegram.

Читайте также: почти 390 млн рублей направили на выплаты пострадавшим от ЧС на Кубани.