Почти 390 млн рублей направили на выплаты пострадавшим от ЧС на Кубани

В Краснодарском крае из-за сильных ливней неоднократно подтапливало дома жителей, здания получали повреждения из-за ветра и града.

На выплаты финансовой и материальной помощи пострадавшим при ЧС, произошедших за 2023 год, направили 389,4 млн рублей, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергей Штриков.

«В связи с произошедшими ЧС на территории 14 муниципальных образований региона из бюджета края было выделено 389,4 млн рублей. Граждане, включенные в списки на получение единовременных выплат материальной и финансовой помощи, получили положенные им выплаты. До конца текущей недели завершат выплаты в Ейском районе по ноябрьской ЧС. Уже получили единовременные выплаты более 8,5 тыс. человек», — цитирует Сергея Штрикова ТАСС.

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