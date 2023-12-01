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Для компенсации ущерба от подтоплений 3 районам Кубани направили 38 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-kompensatsii-ushherba-ot-podtoplenij-3-rajonam-kubani-napravili-38-mln-rublej
Для компенсации ущерба от подтоплений 3 районам Кубани направили 38 млн рублей
Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Единовременные компенсации ущерба от подтоплений в результате сильного ветра и шторма 27 ноября получат жители трех районов Краснодарского края.

По данным министерства ГО и ЧС, 38 млн рублей для компенсаций местным жителям выделят Ейскому и Славянскому районам, а также Горячему Ключу, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянском районе вода зашла в 68 домов, подтопило 74 придомовые территории. Более 100 подтопленных домов в Горячем Ключе, также от непогоды пострадали 122 придомовые территории. В Ейском районе в воде оказались более 220 дворов и 19 домов.

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