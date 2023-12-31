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В небе над Ростовской областью уничтожили три украинских беспилотника

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-nebe-nad-rostovskoj-oblastyu-unichtozhili-tri-ukrainskih-bespilotnika
В небе над Ростовской областью уничтожили три украинских беспилотника
В небе над Ростовской областью уничтожили три украинских беспилотника

Около 17:40 31 декабря дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ.

Киев пытался атаковать объекты на территории Российской Федерации, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

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