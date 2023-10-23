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В небе над Ростовом-на-Дону успешно отработала система ПВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-nebe-nad-rostovom-na-donu-uspeshno-otrabotala-sistema-pvo
В небе над Ростовом-на-Дону успешно отработала система ПВО
Видео из соцсетей

Работу систем противовоздушной обороны над донской столицей заметили днем 23 октября.

«Подразделения ПВО в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он уточнил, что расположенная в Ростовской области система ПВО выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции и при необходимости сразу уничтожает воздушные цели.

Голубев добавил, что цели в небе около Ростовской области могут обнаружить в любой момент, поэтому работа сил противовоздушной обороны может быть продолжена.

Читайте также: система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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