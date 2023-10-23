В небе над Ростовом-на-Дону успешно отработала система ПВО
Работу систем противовоздушной обороны над донской столицей заметили днем 23 октября.
«Подразделения ПВО в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он уточнил, что расположенная в Ростовской области система ПВО выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции и при необходимости сразу уничтожает воздушные цели.
Голубев добавил, что цели в небе около Ростовской области могут обнаружить в любой момент, поэтому работа сил противовоздушной обороны может быть продолжена.
Читайте также: система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.