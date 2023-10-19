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Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistema-pvo-unichtozhila-vozdushnuyu-tsel-na-podlete-k-rostovskoj-oblasti
Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области
Фото Министерство обороны РФ

Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, в 10:10 подразделение ПВО уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории Ростовской области.

Губернатор региона отметил, что на земле нет разрушений. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил Голубев в своем Telegram-канале.

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