Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, в 10:10 подразделение ПВО уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории Ростовской области.

Губернатор региона отметил, что на земле нет разрушений. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил Голубев в своем Telegram-канале.

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