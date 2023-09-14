В небе над Крымом сбили 11 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины рано утром 14 сентября снова попытались атаковать объекты на территории России при помощи БпЛА.

Российские военные около 5:30 обнаружили в районе Крыма приближающиеся беспилотники противника и ликвидировали их.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — приводит сообщение Министерства обороны РФ RT.

В 5:13 стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

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