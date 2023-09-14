Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В небе над Крымом сбили 11 украинских беспилотников

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-nebe-nad-krymom-sbili-11-ukrainskih-bespilotnikov
В небе над Крымом сбили 11 украинских беспилотников
Фото rosavtodor.ru

Вооруженные силы Украины рано утром 14 сентября снова попытались атаковать объекты на территории России при помощи БпЛА.

Российские военные около 5:30 обнаружили в районе Крыма приближающиеся беспилотники противника и ликвидировали их.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — приводит сообщение Министерства обороны РФ RT.

В 5:13 стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Читайте также: силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников над Черным морем вблизи Крыма. Об этом утром 10 сентября сообщили в министерстве обороны РФ.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 сентября
Что делать при отравлении грибами: 5 шагов до прихода врача
Что делать при отравлении грибами: 5 шагов до прихода врача
Кто удостоен звания Героя труда Кубани в 2023 году
Кто удостоен звания Героя труда Кубани в 2023 году
Удаление гланд: что такое тонзиллэктомия, показания и возможные осложнения
Удаление гланд: что такое тонзиллэктомия, показания и возможные осложнения
Семь мифов о седине, в которые не стоит слепо верить
Семь мифов о седине, в которые не стоит слепо верить
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях