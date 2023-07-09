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В небе над Керчью сбили крылатую ракету

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-nebe-nad-kerchyu-sbili-krylatuyu-raketu
В небе над Керчью сбили крылатую ракету
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Об этом днем 9 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Глава Крыма попросил всех соблюдать спокойствие и доверять информации только из проверенных источников. Подробностей о сбитой над Керчью ракете пока нет. Информация уточняется, сообщает RT.

Читайте также: в Крыму система ПВО сбила две украинские баллистические ракеты. Об этом 10 июня сообщил в своих соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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