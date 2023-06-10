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В Крыму система ПВО сбила две украинские баллистические ракеты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-sistema-pvo-sbila-dve-ukrainskie-ballisticheskie-rakety
В Крыму система ПВО сбила две украинские баллистические ракеты
Фото portsinfo.ru

Об этом 10 июня сообщил в своих соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

До этого Крым был обстрелян из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» 6 мая, сообщает ТАСС.

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