В Крыму система ПВО сбила две украинские баллистические ракеты
Происшествия
10.06.2023 09:42
Об этом 10 июня сообщил в своих соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
До этого Крым был обстрелян из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» 6 мая, сообщает ТАСС.
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