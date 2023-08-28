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В небе над Черным морем сбили украинскую крылатую ракету

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-nebe-nad-chernym-morem-sbili-ukrainskuyu-krylatuyu-raketu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В небе над Черным морем сбили украинскую крылатую ракету
Фото Анастасии Лотниковой, «Кубань 24»

Украинские военные попытались атаковать территорию РФ 28 августа около 11:30 у побережья Крыма.

«Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часом ранее украинские военные попытались атаковать Крым двумя беспилотниками. Силы ПВО сбили БпЛА противника на севере и западе полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.

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