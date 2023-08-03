В нацпарке Сочи временно закроют для посещения верхнюю часть парка «Дендрарий»

Ограничения связаны с техническими работами на канатной дороге.

Сообщается, что верхняя часть парка «Дендрарий» будет закрыта 4 и 5 августа с 9:00 до 12:00.

«Для посещения гостей и жителей Сочи будет доступна только нижняя часть парка «Дендрарий», — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.

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