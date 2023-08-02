Сотни туристов застряли в горах Красной Поляны на высоте более 2 тыс. метров из-за остановившейся канатки

Это произошло вечером 2 августа на территории курорта «Красная Поляна».

Очевидцы рассказали в соцсетях, что из-за приостановки работы канатной дороги сотни туристов застряли на высоте около 2,2 тыс. метров. Они ждали там более часа.

«Канатная дорога К-3 временно закрыта», — сообщила пресс-служба курорта «Красная Поляна» в Telegram.

В комментариях к записи представители курорта уточнили, что работу остановившейся канатки планируют восстановить в течение 20 минут. Однако пользователи сообщили, что канатная дорога не работает уже около 2 часов.

На камерах видеонаблюдения в 20:30 было видно, что перед входом в канатную дорогу на площадке «Поляна 2200» собралась большая очередь.

«Сегодня, 2 августа, в 18:10 по техническим причинам остановилась канатная дорога К3 от 1460 до 2200 м. В течение 40 минут была начата спасательная операция и спуск туристов на багги и квадроциклах. Задействовали 6 единиц техники и 8 спасателей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Сейчас в кабинках находится около 20 человек. На панорамной площадке — порядка 60 человек. Их обеспечивают водой, горячим питанием и пледами в ресторане «Вершина».

Завершить эвакуацию людей с высоты и восстановить работу канатной дороги планируют в ближайшее время.

Канатная дорога К-3 поднимает отдыхающих с отметки 1460 метров на высоту 2200 метров. На линии работают гондольные кабинки вместимостью до 8 человек. Время подъема-спуска составляет 7 минут.

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