Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Армавире «Городскую рощу» и комплекс Фортштадт соединят канатной дорогой

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-gorodskuyu-roshhu-i-kompleks-fortshtadt-soedinyat-kanatnoj-dorogoj?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Армавире «Городскую рощу» и комплекс Фортштадт соединят канатной дорогой
Фото news-armavir.ru

Канатная дорога в Армавире запланирована в проекте по строительству туристического-развлекательного комплекса на территории рощи.

О новых инвестиционных проектах сообщили на Совете по развитию предпринимательства в городе. Подписано четыре соглашения, на их реализацию планируется направить около 7 млрд рублей. Реализация позволит создать 700 новых рабочих мест.

Одним из крупнейших проектов стал туристического-развлекательный комплекс в «Городской роще». Инвестор планирует создать современную зону отдыха и канатную дорогу. Она объединит комплекс Фортштадт и парк. Также планируется установить детские аттракционы, фуд-корт и фотозоны. Комплекс планируют построить до 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: с начала года на 15% вырос внутренний турпоток в России.

Статьи
Психолог рассказала, как справиться с панической атакой
Психолог рассказала, как справиться с панической атакой
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Топ-7 пород собак для интроверта
Топ-7 пород собак для интроверта
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях