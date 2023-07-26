В Армавире «Городскую рощу» и комплекс Фортштадт соединят канатной дорогой

Канатная дорога в Армавире запланирована в проекте по строительству туристического-развлекательного комплекса на территории рощи.

О новых инвестиционных проектах сообщили на Совете по развитию предпринимательства в городе. Подписано четыре соглашения, на их реализацию планируется направить около 7 млрд рублей. Реализация позволит создать 700 новых рабочих мест.

Одним из крупнейших проектов стал туристического-развлекательный комплекс в «Городской роще». Инвестор планирует создать современную зону отдыха и канатную дорогу. Она объединит комплекс Фортштадт и парк. Также планируется установить детские аттракционы, фуд-корт и фотозоны. Комплекс планируют построить до 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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