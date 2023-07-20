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На 15% вырос вырос с начала 2023 года внутренний турпоток в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-15-vyros-vyros-s-nachala-2023-goda-vnutrennij-turpotok-v-rossii
На 15% вырос вырос с начала 2023 года внутренний турпоток в России
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Самым востребованным летним видом отдыха в России остается пляжный отдых.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил развитие внутреннего туризма.

«Курортные места Краснодарского края, Сочи заполнены практически на 70-80%, Анапа, Адлер, Геленджик — на 90-100%. Отели Крыма, испытывавшие проблемы с заполняемостью в начале года, с наступлением июля получили приток туристов», — подчеркнул Уманский.

Президент РСТ добавил, что ЧП на Крымскому мосту негативно повлияет на турпоток. Так, спрос на новые туры в Крым в этом направлении еще не восстановился в полной мере.

По словам главы РСТ, санаторно-курортное лечение также остается востребованным.

«Санатории разной направленности забронированы вплоть до осени. Интерес к санаторно-курортному лечению, получивший новый импульс после пандемии, сохраняется на стабильно высоком уровне», — отметил президент.

При этом Уманский подчеркнул, что в этой сфере наблюдается важный нереализованный спрос, который обусловлен недостатком предложений, в частности среди современных качественных санаториев, сообщает РИА «Новости».

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