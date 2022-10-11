В нацпарке Сочи вакцинировали двух котят переднеазиатского леопарда

Видео канала «Кубань 24»

В Центре восстановления леопарда на Кавказе прошла прививочная кампания. Двух котят — Рицу и Терека — отделили от матери, чтобы ввести вакцины от инфекционных заболеваний.

При обращении с котятами было важно сформировать у них боязливое отношение к человеку, чтобы в дикой природе звери держались на расстоянии от людей, сообщили ученые. Процедура прививки стала стрессом для детенышей. Они спрятались, как только их отпустили. Мать по кличке Черри перестала нервничать, лишь когда осмотрела найденных в укрытии котят.

Ветеринары отметили, что подрастающее поколение в отличной форме, с момента рождения брат с сестрой прибавили в весе в два раза. Это уже вторая плановая прививка в их жизни. Первую им сделали около месяца назад.

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