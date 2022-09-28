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Центр восстановления леопарда на Кавказе опубликовал кадры тренировки котят

Общество
28.09.2022 15:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-vosstanovleniya-leoparda-na-kavkaze-opublikoval-kadry-trenirovki-kotyat
Видео канала «Кубань 24»

Зверей учат охотиться. Для этого обустраивают искусственные норы, в которые подкладывают приманку.

Задача хищника — выработать тактику добычи еды. Это жизненно важный навык для котят. В дальнейшем рожденных в вольерах выпустят в дикую природу, поэтому они должны уметь о себе позаботиться.

Использование искусственных нор является одним из главных способов кормления подопечных Центра.

«Такие конструкции усложняют добычу жертвы леопардом, ему необходимо научиться действовать не только инстинктивно, но и разумно. Иначе говоря, выработать свою тактику охоты», — рассказали в Telegram-канале Центра восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.

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