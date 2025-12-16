В нацмессенджере МАХ появился режим семейной защиты от аферистов

Функция «Семейная защита» позволит оградить близких от спама и рассылок мошенников.

Новая возможность в национальном мессенджере МАХ позволяет подключить к защите только аккаунты тех людей, которые есть в контактах. Регулировать настройки приватности участников может только владелец семейной группы. У него есть право управлять, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент в мессенджере он будет видеть.

«Семейная защита» доступна только после обновления приложения. Для подключения людей к семейной группе в разделе «Приватность» необходимо активировать этот набор настроек и отправить полученный код пользователю, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: сокращение «нацмессенджер» [от «национальный мессенджер» — прим. ред.] появилось в русском языке в 2025 году. Это слово в основном используется в отношении мессенджера МАХ. Вместе с ним появились еще 89 новых слов.

Подпишись, здесь всегда интересно.