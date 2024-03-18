В национальные сборные отправились 13 игроков ФК «Краснодара»

Об этом стало известно 18 марта.

В пресс-службе ФК «Краснодар» сообщили, что Матвей Сафонов, Александр Черников и Сергей Волков работают в сборной России, готовятся к двум спаррингам в Москве. Один из них, с Сербией, пройдет 21 марта. Второй — 25 марта, с Парагваем. Противостоять им будет Жуниор Алонсо, его вызвали в команду Парагвая.

В сборную Армении вызваны Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян. В составе сборной они сыграют два товарищеских матча. Игра с Косово состоится 22 марта, с Чехией — 26 марта.

Джон Кордоба и Кевин Кастаньо улетели в Колумбию. Они сыграют с Испанией 22 марта и с Румынией 26 марта.

Лукас Оласа присоединится к сборной Уругвая. Команда 23 марта проведет контрольный матч со сборной страны Басков, а 26 марта — с Кот д`Ивуаром.

В сборную Кабо-Верде отправился Кевин Ленини. Она проведет матч с Гайаной 21 марта, а с Экваториальной Гвинеей — 25 марта.

Еще три игрока отправились в молодежную сборную России. Это футболисты «Краснодара-2» —Станислав Пузанов, Руслан Чобанов и Дмитрий Кучугура. Молодежная сборная России проведет сбор в Уругвае. Там пройдут три товарищеских матча. Со сборной Уругвая игра состоится 21 марта. С молодежной командой «Насьоналя» из Монтевидео матч пройдет 23 марта, а 25 марта команда сыграет с молодежной командой ФК «Монтевидео Сити Торке», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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