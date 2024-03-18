Главный тренер ФК «Краснодар» Мусаев включил Мамаева и Смолова в «дрим-тим»

Символическую сборную «Краснодара» главный тренер клуба Мурад Мусаев «собрал» в рамках программы «Коммент.Шоу».

Его попросили составить дрим-тим из всех игроков краснодарского клуба. Мусаев отметил, что вопрос сложный.

«На каждую позицию, наверно, будет по два-три хороших игрока, но давайте попробуем», — сказал Мусаев.

В итоге в состав символической сборной ФК «Краснодар» вошли Матвей Сафонов (вратарь), Евгений Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Хуниор Алонсо (защитники), Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Эдуард Сперцян, Виктор Классон, Павел Мамаев (полузащитники), Федор Смолов (нападающий).

В качестве главного тренера дрим-тим — Мурад Мусаев, сообщает sport24.ru.

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