Сборная Парагвая будет готовиться к матчу против России в Сочи

Товарищеский матч между Россией и Парагваем пройдет в Москве 25 марта.

Сборная Парагвая прибудет в РФ за несколько дней до матча и будет готовиться к поединку на базе футбольного центра «Мацеста».

Команда Парагвая проведет открытую 15-минутную тренировку 22 марта. Ее смогут посетить все желающие, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

На матч против России в сборную Парагвая вызвали игроков, выступающих в РПЛ: Хуниора Алонсо («Краснодар»), Фабиана Бальбуэна и Роберто Фернандеса (оба «Динамо» Москва) и Хесуса Медину («Спартак» Москва). Кроме того, в составе парагвайцев есть футболисты, выступающие в топовых европейских чемпионатах: Омар Альдерете («Хетафе» Испания), Мигель Альмирон («Ньюкасл Юнайтед» Англия), Антонио Санабрия («Торино» Италия) и Хулио Энсисо («Брайтон» Англия).

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