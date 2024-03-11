Три игрока «Краснодара» вошли в итоговый состав сборной России на матчи в марте

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу 11 марта назвал итоговый состав игроков на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

В список вошли 28 футболистов, среди них трое игроков «Краснодара»: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников. Вошедшие в начале марта в расширенный список сборной России на мартовские сборы полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков не смогли пробиться в итоговый состав.

В сборную также вызвали несколько уроженцев Краснодарского края: Алексея Миранчука («Аталанта» Италия), Антона Миранчука («Локомотив» Москва), Данила Пруцева и Антона Зиньковского (оба из «Спартак» Москва).

«Финальный список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, составлен на основе 19 и 20-го туров в Российской премьер-лиге. Если в нем и будут изменения, то минимальные», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте сборная России проведет два товарищеских матча: против Сербии — 21 числа и против Парагвая — 25 числа.