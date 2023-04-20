В Национальном Дне донора в Краснодарском крае приняли участие более 1 тыс. человек
Мобильный комплекс заготовки крови 20 апреля работал в хуторе Ленина в Краснодаре, также сдать кровь можно было на краевой станции переливания крови и ряде больниц Кубани.
Главврач Станции переливания крови Алексей Коденев сообщил, что заготовили свыше 420 л донорской крови.
«Всего в Краснодарском крае приняли участие в акции более одной тысячи человек. Кровь сдали 874 донора, заготовлено около 423 л донорской крови. Это очень хороший результат. Спасибо всем за помощь и неравнодушие», — сказал Коденев.
В рамках акции на краевой станции переливания крови прошли тематические викторины и флешмоб. В мероприятиях приняли участие студенты краевого медицинского колледжа.
В сдаче крови участвовали сотрудники предприятий и учреждений, студенты и преподаватели вузов и ссузов, представители общественных организаций, Молодежки ОНФ, волонтеры-медики, представители Союза машиностроителей России, ООО «Газпром», профсоюза работников госучреждений общественного обслуживания, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ежегодно заготавливают около 60 тонн донорской крови.
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