В Национальном Дне донора в Краснодарском крае приняли участие более 1 тыс. человек

Мобильный комплекс заготовки крови 20 апреля работал в хуторе Ленина в Краснодаре, также сдать кровь можно было на краевой станции переливания крови и ряде больниц Кубани.

Главврач Станции переливания крови Алексей Коденев сообщил, что заготовили свыше 420 л донорской крови.

«Всего в Краснодарском крае приняли участие в акции более одной тысячи человек. Кровь сдали 874 донора, заготовлено около 423 л донорской крови. Это очень хороший результат. Спасибо всем за помощь и неравнодушие», — сказал Коденев.

В рамках акции на краевой станции переливания крови прошли тематические викторины и флешмоб. В мероприятиях приняли участие студенты краевого медицинского колледжа.

В сдаче крови участвовали сотрудники предприятий и учреждений, студенты и преподаватели вузов и ссузов, представители общественных организаций, Молодежки ОНФ, волонтеры-медики, представители Союза машиностроителей России, ООО «Газпром», профсоюза работников госучреждений общественного обслуживания, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ежегодно заготавливают около 60 тонн донорской крови.