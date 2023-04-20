Кондратьев: в Краснодарском крае ежегодно заготавливают около 60 тонн донорской крови

Каждый год 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона и сотрудников краевой станции переливания крови с этим праздником.

«Это праздник тех, кто чувствует свою ответственность за жизнь и здоровье других людей», — подчеркнул губернатор.

К примеру, краснодарец Владимир Сиренко сдает кровь уже 18 лет, на его счету более 40 процедур донации. Недавно он принял решение стать еще и донором костного мозга, рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава края отметил, что Кубань является одним из регионов, где число активных доноров постоянно увеличивается. Так, 50 тыс. человек приходят ежегодно на региональные станции переливания крови, причем более половины из них — молодые люди в возрасте до 35 лет.

«Благодаря таким неравнодушным землякам, специалисты заготавливают более 60 т крови ежегодно, что позволяет спасать жизни людей и бороться со многими заболеваниями. Благодарю всех доноров, врачей и коллектив «Станции переливания крови» за их важную и нужную работу», — подчеркнул глава региона.

В России почетными донорами считаются люди, которые в течение своей жизни сдали кровь или ее компоненты 40 раз, либо пожертвовали плазму 60 раз. В Краснодарском крае насчитывается около 50 тыс. доноров, из которых более чем 21 тыс. имеет звание «Почетный донор России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», с 17 апреля в Краснодарском крае стартовала Неделя популяризации донорства.