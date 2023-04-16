С 17 апреля в Краснодарском крае стартует Неделя популяризации донорства

Неделю популяризации донорства приурочили ко Дню донора в России, который отмечается 20 апреля.

Мероприятия продлятся с 17 по 23 апреля. В рамках Недели донорства на Кубани с 17 по 21 апреля пройдут выезды мобильного центра «Маршрут здоровья» в Белоглинский район и Краснодар. Комплекс «Диспансеризация» будет работать в Динском районе с 18 по 20 апреля. Мобильный комплекс Станции переливания крови 18 апреля отправится в Красноармейский район, 20 апреля — в хутор Ленина (будет работать в сквере 75-летия Великой Победы), а 22 — в Славянский район.

В Краснодаре 19 апреля организуют «Школу здоровья» на улице Воровского, 182, а с 19 по 21 апреля пройдут масштабная акция и флешмоб на краевой Станции переливания крови.

Физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро» проведут 20 апреля в Краснодаре на улице Кореновской, 1. Также в этот день в Динском районе будет работать «Гастропоезд», а в Белореченском районе врачи проведут прием в рамках проекта «Кубань — край долгожителей».

День здоровья «Сдать кровь — спасти чью-то жизнь!» в поликлинике Успенской центральной районной больницы состоится 22 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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