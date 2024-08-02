В начале августа сильная жара вернется в Краснодарский край

Как рассказали синоптики, дождей в последнем месяце лета на Кубани ждать не стоит. Столбики термометров будут на предельно высоких значениях.

В первую очередь от засухи страдают обычные люди, которые выращивают овощи и фрукты у себя в огороде без теплиц. Как, например, Сергей Новиченко. За 20 лет, что мужчина прожил в Краснодаре, такого засушливого лета он еще не видел.

Но, как отметили агрономы, для многих сельхозпроизводителей засуха летом на руку. Дефицит осадков помог быстрее собрать урожай озимых и ранних яровых культур. Что не скажешь про садоводство.

«Деревья нужно регулярно поливать. Только так они могут справиться с такими условиями, чтобы дать урожай и сохранить почку на следующий год», — говорит генеральный директор Союза «Садоводы Кубани», кандидат сельскохозяйственных наук Николай Щербаков.

Засухи на Кубани бывают регулярно — с периодичностью в 5-10 лет. В истории наблюдений есть минимум 35 периодов без осадков дольше месяца. Так, в 1979 году дождь не шел в некоторых районах края до 85 дней. Похожий отрезок был и в 2001 году.

«Август в этом году будет мало отличаться от средних многолетних климатических значений. Соответственно, будет жарко и преимущественно без осадков. Максимальные дневные температуры ожидаются в пределах +35 °C», — сообщает заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Зубович.

Эксперты считают, что засуха этого года не представляет серьезной угрозы для региона. В случае необходимости власти готовы принять дополнительные меры для защиты сельхозугодий края.

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