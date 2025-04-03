В начале апреля в горах Сочи сохраняются двухметровые сугробы снега

Несмотря на приближающееся завершение горнолыжного сезона, в горах Сочи активно продолжаются снегопады и катания.

По данным на утро 3 апреля, в горах на высоте около 2,3 тыс. метров сугробы достигли 190 см, из них 2 см — свежий снег. Температура воздуха составляет 0 °С. На 1,6 тыс. метров высота снега достигла 128 см, температура воздуха — 5 °С.

Сугробы сохраняются и на высоте 1,1 тыс. м — 60 см, температура +7 °С. На высоте 560 м снега нет, температура +8 °С, видимость 10 км, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

По данным на утро 3 апреля, на курорте «Красная Поляна» открыты часть трасс второй очереди центрального сектора и второй цирк. На курорте «Газпром» открыты трассы C, E, I, H, H1. На «Альпике» все трассы закрыты, на «Розе Хутор» планируется катание с Роза Пик до Горной Олимпийской деревни и Роза Стадион. Бобслейная трасса открыта в 12:30 и 17:00.

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