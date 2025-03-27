Горнолыжный сезон на курорте «Красная поляна» в Сочи продлили до 12 мая

Зимний сезон на курорте стартовал 6 декабря 2024 года, за четыре месяца работы турпоток увеличился на 10%.

В этом горнолыжном сезоне для гостей курорта открыли 30 км трасс, 8 зон фрирайда, 5 км вечернего катания, 3 сноупарка, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. м над уровнем моря.

«Уже сейчас мы видим увеличение турпотока по сравнению с прошлым зимним сезоном. В среднем по периоду рост составляет порядка 10%. Основными драйверами послужили развитая инфраструктура курорта и новые туристические предложения», — рассказал рассказал генеральный директор курорта Павел Перов.

Влияние на рост числа туристов оказало обновление технической части. Так, на курорте появилась новая ветка искусственного оснежения.

В этом сезоне канатные дороги «Красная поляна», «Реликтовый лес», «Вершина, Аибга», «Черная пирамида» будут закрыты с 7 по 30 апреля. Их заменят трассы и канатные дороги Восточного сектора — «Восточный лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря», «Снежная звезда». С 1 по 12 мая будут открыты трассы горной долины «Цирк-2».

Летний сезон в «Красной Поляне» начинается 1 мая. Для прогулок откроются четыре экотропы — «Тропа здоровья», «Папоротниковая», «Времена года» и «Заброшенный бугель». Всего для пеших прогулок летом будут доступны 40 км троп разной сложности, сообщает пресс-служба курорта «Красная поляна».

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