В МВД уточнили подробности резонансной уличной драки в Белореченске

В полицию Белореченска поступило сообщение из офиса на улице Гоголя о том, что неизвестный мужчина устроил погром. Видео с дракой опубликовали крупные федеральные Telegram-каналы.

Полицейские прибыли на место и установили, что в офисе 33-летний местный житель устроил конфликт, во время которого повредил оборудование в помещении. После этого на улице между дебоширом и сотрудниками местного частного охранного предприятия произошла драка. Во время потасовки местный житель получил телесные повреждения. От госпитализации он отказался.

В полиции по данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы, по заключению которых примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченске пьяный мужчина устроил драку с охранниками. Очевидцы опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент потасовки. По словам свидетелей драки, пресечь действия злоумышленника охранникам помог местный житель, который одним ударом нокаутировал дебошира. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю начали проводить проверку.