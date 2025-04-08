В Белореченске пьяный мужчина устроил драку с инкассаторами

В соцсетях появилась информация о том, что на одной из улиц в Белореченске пьяный мужчина, спровоцировал конфликт с охранниками, который перерос в драку.

Очевидцы опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент потасовки. По словам свидетелей драки, пресечь действия злоумышленника инкассаторам помог местный житель, который одним ударом нокаутировал дебошира.

В СК уже заинтересовались этой информацией.

По данному факту следственным отделом по Белореченскому району СК России по Краснодарскому краю незамедлительно была организована процессуальная проверка. Ход проверки руководитель СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил под контроль в краевом следственном управлении.

По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция ищет участников драки возле бара «Руки Вверх» в центре Краснодара. Видео с места происшествия опубликовали днем 26 марта в соцсетях. По словам автора поста, конфликт случился около бара «Руки Вверх» на улице Северной в Краснодаре. На кадрах видно, что драка произошла между несколькими мужчинами. В какой-то момент один из участников потасовки достал предмет, похожий на пистолет. По факту публикации полиция организовала проверку. Сейчас устанавливают личности участников инцидента.

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