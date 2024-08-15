В МВД России сообщили об острой нехватке кадров в регионах

Нехватка личного состава в полиции огромная, особенно в регионах, рассказал замглавы МВД РФ Владимир Кубышко 15 августа в ходе X Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Я приезжаю в районные отделы в глубинке и узнаю, что вместо 12 оперативников работают 4, вместо 8 следователей — 2. Участковых из 40 осталось 6, огромный некомплект», — сказал Кубышко.

Представитель МВД добавил, немногочисленные оставшиеся сотрудники полиции самоотверженно выполняют свои задачи, поскольку понимают, в каком положении находится Россия.

Кроме того, Кубышко отметил, что в связи с проведением СВО, а также сложившимся социально-экономическим причинам в экономике, обеспечить решение всех необходимых вопросов в ведомстве пока не представляется возможным.

По его словам, полицейские это понимают и надежно выполняют свои обязанности, сообщает ТАСС.

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