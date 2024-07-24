Полицейские отговорили от необдуманного поступка мужчину с ружьем в Сочи
Происшествия
24.07.2024 07:51
В доме на улице Абрикосовой в микрорайоне Макаренко 52-летний мужчина закрылся в квартире.
Из-за ссоры с женой закрывшийся угрожал навредить себе.
Полицейские при помощи спецподразделения Росгвардии попали в квартиру мужчины и забрали у него ружье «Сайга», на которое у него было разрешение.
Сочинца доставили в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.
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