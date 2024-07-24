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Полицейские отговорили от необдуманного поступка мужчину с ружьем в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-otgovorili-ot-neobdumannogo-postupka-muzhchinu-s-ruzhem-v-sochi
Полицейские отговорили от необдуманного поступка мужчину с ружьем в Сочи
Фото t.me/police_sochi

В доме на улице Абрикосовой в микрорайоне Макаренко 52-летний мужчина закрылся в квартире.

Из-за ссоры с женой закрывшийся угрожал навредить себе.

Полицейские при помощи спецподразделения Росгвардии попали в квартиру мужчины и забрали у него ружье «Сайга», на которое у него было разрешение.

Сочинца доставили в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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