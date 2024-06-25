В Сириусе полицейские сопроводили в больницу мужчину с инфарктом

С просьбой о помощи к сотрудникам ДПС, ехавшим по автодороге А-147 в Сириусе, обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля.

Автомобилист объяснил, что у него в машине находится мужчина без сознания, которого он обнаружил лежащим на земле. Неравнодушный водитель решил доставить пострадавшего в больницу на своей машине, но по пути попал в пробку. Он переживал, что может не успеть отвезти мужчину к медикам и попросил правоохранителей помочь быстро добраться в больницу.

Полицейские, включив спецсигналы и проблесковые маячки, сопроводили автомобиль до ближайшего медучреждения. Спустя несколько минут мужчина был передан врачам, ему оказали всю необходимую помощь. У пациента диагностировали инфаркт миокарда.

По словам медиков, в таких ситуациях важна каждая минута, и любое промедление могло стоить человеку жизни, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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