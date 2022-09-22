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В МВД опровергли фейк о предоставлении мест для работников военкоматов на стационарных постах

Общество
22.09.2022 07:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mvd-oprovergli-fejk-o-predostavlenii-mest-dlya-rabotnikov-voenkomatov-na-statsionarnyh-postah
В МВД опровергли фейк о предоставлении мест для работников военкоматов на стационарных постах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В соцсетях начали распространять недостоверную информацию о том, что ГИБДД якобы поручили предоставить три места на стационарных постах для сотрудников военкоматов.

Согласно фейковому приказу, сотрудники ДПС должны останавливать автомобили с мужчинами и направлять их к представителям военкоматов. Также сообщалось о необходимости создания мобильных групп для городских дорог.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения – ложными», — сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве призвали журналистов и блогеров быть внимательными и использовать информацию только из официальных источников.

Читайте также: в соцсетях распространяют ложную информацию о закрытии границ между регионами.

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