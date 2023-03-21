В МВД официально подтвердили информацию о назначении Олега Казахова начальником полиции Краснодара
Нового начальника УМВД Краснодара личному составу представил замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексей Глазков.
«Сотрудники краснодарской полиции должны с честью и достоинством, профессионализмом и ответственностью подходит к выполнению своих служебных задач», — сказал глава полиции Краснодара Олег Казахов.
Он отметил, что первоочередной задачей городского управления МВД является обеспечение безопасности жителей и гостей краевой столицы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Олег Казахов родился в 1978 году в Пятигорске. Окончил Краснодарский юридический институт МВД. Службу в полиции начинал в должности участкового в УВД Центрального округа Краснодара.
В 2011 году он стал начальником отдела по раскрытию убийств и тяжких преступлений в краевом ГУ МВД. С 2012 по 2014 год занимал должность начальника отдела полиции Центрального округа в Краснодаре. В 2014 году Казахов стал замначальника УМВД Краснодара. Имеет звание полковника полиции.
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