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В МВД официально подтвердили информацию о назначении Олега Казахова начальником полиции Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mvd-ofitsialno-podtverdili-informatsiyu-o-naznachenii-olega-kazahova-nachalnikom-politsii-krasnodara
В МВД официально подтвердили информацию о назначении Олега Казахова начальником полиции Краснодара
Фото пресс-службы УМВД Краснодара

Нового начальника УМВД Краснодара личному составу представил замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексей Глазков.

«Сотрудники краснодарской полиции должны с честью и достоинством, профессионализмом и ответственностью подходит к выполнению своих служебных задач», — сказал глава полиции Краснодара Олег Казахов.

Он отметил, что первоочередной задачей городского управления МВД является обеспечение безопасности жителей и гостей краевой столицы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Олег Казахов родился в 1978 году в Пятигорске. Окончил Краснодарский юридический институт МВД. Службу в полиции начинал в должности участкового в УВД Центрального округа Краснодара.

В 2011 году он стал начальником отдела по раскрытию убийств и тяжких преступлений в краевом ГУ МВД. С 2012 по 2014 год занимал должность начальника отдела полиции Центрального округа в Краснодаре. В 2014 году Казахов стал замначальника УМВД Краснодара. Имеет звание полковника полиции.

Читайте также: бывший главный полицейский Краснодара Дмитрий Остапенко возглавил МВД по Архангельской области. Он возглавлял УМВД Краснодара по Краснодару с 2014 года.

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