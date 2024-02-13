В МВД Краснодара назвали подробности конфликта мужчины с молодыми мотоциклистами

Накануне в социальных сетях появилась информация, что 30 сентября прошлого года неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнего парня и избил его в микрорайоне Любимово на севере города.

Инцидент прокомментировали в полиции Краснодара. Предварительно, накануне местный житель сделал замечание троим подросткам, которые катались на мотоциклах возле жилых домов и мешали людям. Между ними произошел конфликт, во время которого один из парней ударил мужчину и скрылся. После этого он набросился на другого подростка и ударил его несколько раз. Этот момент попал на видео.

В начале октября мать пострадавшего подростка обратилась в полицию с заявлением о нанесении ему телесных повреждений. Его зарегистрировали в законном порядке. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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