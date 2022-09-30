В музыкальный кадетский корпус КГИК приняли 12 учеников

Видео канала «Кубань 24»

Все кандидаты проходили строгий отбор. Обучение начали новой музыкальной традицией — исполнили гимн России.

Такие торжественные линейки теперь каждую неделю проходят во всех учебных заведениях страны. Помимо обычных школьных предметов, кадеты будут налегать на сольфеджио и оттачивать строевой шаг. Многие воспитанники здесь продолжают профессиональную династию, как Валерий Репчук. Его отец командует военным оркестром. А мальчика назначили командиром класса.

«Мой папа — музыкант, это уже всем понятно, и я хочу стать как он. Не хочу там пилотом, полицейским — только это», — делится ученик 5 класса Музыкального кадетского корпуса Краснодарского государственного института культуры Валерий Репчук.

Для этих артистов есть еще один обязательный предмет — физподготовка. В конце учебного дня все дружно бегут на стадион.

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