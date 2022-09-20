В КГИК каждую неделю кадеты будут исполнять гимн и выносить флаг
Патриотическую церемонию решили проводить на площади перед главным зданием вуза.
Кадеты Музыкального корпуса имени Невского выносят триколор под бой барабанов и звуки трубы, а после хором поют гимн.
«Герб, флаг и гимн изначально являются символами нашего государства, олицетворяют ее единство, независимость. Поэтому каждый гражданин, каждый патриот должен знать, помнить и чтить символы своего государства», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.
Инициатива начинать учебную неделю с ритуала поднятия триколора принадлежит Минпросвещению. Авторы нововведения считают, что это воспитает у подрастающего поколения чувство гордости за страну и ответственности за судьбу Родины.
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