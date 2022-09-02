В КГИК показали мюзикл «Игры ангелов» в честь открытия Центра прототипирования

Видео канала «Кубань 24»

Это первая постановка «Центра креативных индустрий», который открыли на базе Краснодарского государственного института культуры.

Площадка должна помочь как выпускникам, так и различным творческим коллективам края создавать свои проекты в различных направлениях. Оборудование позволяет записать песню или саундтрек, разработать линейку дизайнерской одежды, сделать костюмы и декорации для спектакля. Для мистической постановки «Игры ангелов» такие возможности пришлись очень кстати.

«Могу сказать, что мюзикл изначально был окружен мистикой, поскольку он появился благодаря тому, что одному из моих друзей приснился сон, что я должна написать мюзикл», — рассказала старший преподаватель КГИК Алена Стихарева.

Также в Центре несколько залов, студии фото- и видеомонтажа, дизайна и звукозаписи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на базе Краснодарского государственного института культуры заработает Центр прототипирования.