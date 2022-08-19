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На базе Краснодарского государственного института культуры заработает Центр прототипирования

Культура
19.08.2022 10:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-baze-krasnodarskogo-gosudarstvennogo-instituta-kultury-zarabotaet-tsentr-prototipirovaniya
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Центр будет помогать жителям округа создавать творческие проекты, предоставлять возможность записывать и сводить музыкальные произведения, разрабатывать саундтреки к фильмам и рекламным роликам, создавать песни, дизайнерские работы, а также снимать клипы, готовить концерты, ставить спектакли и шить костюмы к ним.

«Каждый житель Южного федерального округа может прийти к нам, составить заявку и попробовать на нашем оригинальном профессиональном оборудовании создать какой-то прототип в сфере искусства, который может стать его стартапом в будущем проекте», — рассказал руководитель Центра прототипирования Виталий Слепушкин.

Площадка по воплощению творческих идей создана согласно федеральной программе. В проекте участвуют 25 вузов страны. Цель — помочь будущим и настоящим предпринимателям создать прототип своего творческого изделия.

Сейчас в Центре прототипирования тестируют закупленное оборудование. К его торжественному открытию представят музыкальный спектакль «Игры Ангелов», который создается силами первопроходцев площадки. У премьерной постановки мистический сюжет. В зале прозвучат мелодии в стиле французских мюзиклов. Увидеть первую работу амбициозного проекта можно будет 1 сентября.

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