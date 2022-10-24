В Музыкальном театре Краснодара состоялась премьера оперы «Иоланта»
Культура
24.10.2022 09:47
Произведение Петра Чайковского на суд зрителей представили артисты из Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Среди них солисты Большого театра — Александр Маркеев и Александр Касьянов.
«Иоланта» — это сказочная история с принцессой в цветах, рыцарями и счастливым финалом.
«Это особая роль, где я чувствую себя посредницей между Богом и зрителем. Это честь для меня петь этот текст, эту партию», — рассказала солистка Музыкального театра, исполнительница партии Иоланты Татьяна Еремина.
Последнюю оперу великого русского композитора ставят в Краснодаре уже во второй раз. Первая премьера состоялась 20 лет назад.
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