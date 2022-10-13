Артист краснодарского Музыкального театра номинирован на «оперный Оскар»

Фото пресс-службы Музыкального театра ТО «Премьера»

В список номинантов VII Национальной оперной премии «Онегин» вошел солист Музыкального театра Игорь Горбань.

Горбань представлен в номинации «Роль второго плана» за исполнение партии Юродивого в опере «Борис Годунов» Мусоргского.

Церемония награждения лауреатов состоится 20 ноября. Впервые торжественное мероприятие проведут на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В числе почетных гостей в церемонии примут участие звезды мировой оперы Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Романовский, Дмитрий Ульянов. А также действующий президент премии Хибла Герзмава, сообщает пресс-служба Музыкального театра ТО «Премьера».

Национальную оперную премию «Онегин», которую называют «оперным Оскаром», вручают с 2016 года в восьми номинациях. Среди них «Дебют (женщины)», «Дебют (мужчины)», «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость», «Роль второго плана», «Состав», «Событие».

Читайте также: профессор КГИК выиграла федеральную премию в области музыкального искусства.