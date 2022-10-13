Профессор КГИК выиграла федеральную премию в области музыкального искусства
В 2022 году конкурс прошел впервые в России. Это новая мера государственной поддержки преподавателей.
Профессор, педагог кафедры фортепиано Татьяна Сорокина вошла в число 25 финалистов, а всего в конкурсе участвовали более 500 кандидатов из 79 регионов страны. В Краснодаре она стала единственным победителем среди преподавателей вузов.
«Это была такая необыкновенная неожиданность. Конечно, когда я собирала документы, не рассчитывала на такую высокую оценку. Я просто делала свою работу», — рассказала профессор КГИК Татьяна Сорокина.
За неполные полвека в музыкальной сфере у Татьяны Сорокиной накопилось множество наград. Она стояла у истоков двух кафедр вуза, а также была инициатором создания Международного фестиваля камерной музыки «Краснодарская камерата» и творческого проекта «Декабрьские камерные вечера». Ее ученики демонстрируют исполнительское мастерство на сценах не только России, но и многих стран мира.
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