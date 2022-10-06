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На конференции в КГИК обсудили, как использовать кино для патриотического воспитания молодежи

Культура
06.10.2022 08:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-konferentsii-v-kgik-obsudili-kak-ispolzovat-kino-dlya-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi
Видео канала «Кубань 24»

Спикерами мероприятия стали преподаватели высших учебных заведений, представители киноотрасли, а также сотрудники ведущих региональных СМИ.

Перед собравшимися также выступил главный редактор телеканала «Кубань 24» Леонид Мончинский.

«Тема патриотизма, просвещение на эту тему, то есть истории о каких-то военных моментах, любви к своей стране, о каких-то исторических личностях становятся все более популярны у молодежи. Я думаю, что это как раз тот путь, которым можно донести и патриотическую идею до молодежной аудитории», — сказал Мончинский.

На тему киновоспитания высказывались все желающие, к обсуждению на конференции можно было присоединиться и в онлайн-формате. По итогам встречи планируют выпустить методическое издание по патриотическому воспитанию молодежи средствами кино и телевидения.

Читайте также: в КГИК каждую неделю кадеты будут исполнять гимн и выносить флаг.

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