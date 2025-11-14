В Музыкальном театре Краснодара после пожара перенесли два спектакля

По техническим причинам спектакли, запланированные на 14 и 16 ноября, перенесут на другие дни.

Мероприятия «Нам 35», которое должно было состояться в пятницу, и «Песни о войне и о любви», запланированные на воскресенье, переносятся. Творческая встреча с Александром Мацко 15 ноября будет отменена.

«Новые даты проведения мероприятий будут объявлены позже. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе Музыкального театра Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 14 ноября в Музыкальном театре на улице Красной, 44 произошел пожар. По данным МЧС, загорелась трансформаторная подстанция, встроенная в здание театра. Площадь пожара, к моменты прибытия спасателей, составляла около 30 кв. м. Никто не пострадал.

