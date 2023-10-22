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В Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелся мансардный этаж жилого дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara-zagorelsya-mansardnyj-etazh-zhilogo-doma
В Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелся мансардный этаж жилого дома
В Музыкальном микрорайоне Краснодара загорелся мансардный этаж жилого дома

Пожар произошел вечером 22 октября на улице Ангарской.

«Сообщение о возгорании поступило в 18:07. В 18:17 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мансарды на площади 80 кв. метров», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении задействовано 72 человека и 21 единица техники. Информация уточняется.

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