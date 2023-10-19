В Краснодаре 20 человек эвакуировали во время крупного пожара в таунхаусе

Возгорание произошло вечером 19 октября на улице Приморской в хуторе Ленина.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:38. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что в одной из квартир таунхауса произошло возгорание площадью 400 кв. метров.

Пожар тушат 48 человек и 17 единиц техники. Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, а также подали стволы на тушение и защиту дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 20:21 возгорание в таунхаусе в хуторе Ленина локализовали на площади 400 кв. метров.

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